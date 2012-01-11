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Якубов Абдула Якубович
Якубов Абдула Якубович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.2012
Пол
Мужской
Отец
Якубов Якуб Магомедович
1979 г.р.
Мать
Магомедова Суржана Абдулаевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2012
Отец:
Якубов Якуб Магомедович
Мать:
Магомедова Суржана Абдулаевна
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