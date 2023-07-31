Якубов Якуб Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубов Якуб Магомедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1979

Отец: Якубов Магомед Якубович

Мать: Магомедова Патимат Шапигаджиевна

Рождение ребёнка
22.06.2006

Сын: Якубов Яхья Якубович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.01.2012

Сын: Якубов Абдула Якубович

Мать ребёнка: Магомедова Суржана Абдулаевна

Рождение ребёнка
04.03.2014

Сын: Якубов Адам Якубович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.08.2015

Дочь: Якубова Алия Якубовна

Мать ребёнка: Магомедова Суржана Абдулаевна

Рождение ребёнка
18.03.2023

Дочь: Якубова Патимат Якубовна

Мать ребёнка: Курачева Патимат Ахмедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магомедова Суржана Абдулаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курачева Патимат Ахмедовна

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