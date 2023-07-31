Якубов Якуб Магомедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1979
Рождение ребёнка
22.06.2006
Сын: Якубов Яхья Якубович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.01.2012
Мать ребёнка: Магомедова Суржана Абдулаевна
Рождение ребёнка
04.03.2014
Сын: Якубов Адам Якубович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.08.2015
Дочь: Якубова Алия Якубовна
Мать ребёнка: Магомедова Суржана Абдулаевна
Рождение ребёнка
18.03.2023
Дочь: Якубова Патимат Якубовна
Мать ребёнка: Курачева Патимат Ахмедовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно