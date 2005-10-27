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Ясудис Юрий Альфонсович

Место рождения

Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.04.1930

Дата смерти

27.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1930

Отец: Ясудис Альфонс Юрьевич

Мать: Дюжина Елена Сидоровна

Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.09.1960

Сын: Ясудис Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Ясудис Раиса Петровна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.09.1960

Сын: Ясудис Павел Юрьевич

Мать ребёнка: Ясудис Раиса Петровна

Рождение ребёнка
16.02.1962

Сын: Ясудис Валерий Юрьевич

Мать ребёнка: Ясудис Раиса Петровна

Смерть
27.10.2005
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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