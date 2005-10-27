Ясудис Юрий Альфонсович
Место рождения
Дата рождения05.04.1930
Дата смерти27.10.2005
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1930
Отец: Ясудис Альфонс Юрьевич
Мать: Дюжина Елена Сидоровна
Рождение ребёнка
10.09.1960
Сын: Ясудис Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Ясудис Раиса Петровна
Рождение ребёнка
10.09.1960
Сын: Ясудис Павел Юрьевич
Мать ребёнка: Ясудис Раиса Петровна
Рождение ребёнка
16.02.1962
Мать ребёнка: Ясудис Раиса Петровна
Смерть
27.10.2005