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Ясудис Раиса Петровна

Место рождения

Боровлянка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.02.1934

Дата смерти

26.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1934

Отец: Вершинин Пётр Емельянович

Мать: Вершинина Елизавета Федоровна

Боровлянка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.09.1960

Сын: Ясудис Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Ясудис Юрий Альфонсович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.09.1960

Сын: Ясудис Павел Юрьевич

Отец ребёнка: Ясудис Юрий Альфонсович

Рождение ребёнка
16.02.1962

Сын: Ясудис Валерий Юрьевич

Отец ребёнка: Ясудис Юрий Альфонсович

Смерть
26.10.2021
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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