Ясудис Раиса Петровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1934
Дата смерти26.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1934
Рождение ребёнка
10.09.1960
Сын: Ясудис Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Ясудис Юрий Альфонсович
Рождение ребёнка
10.09.1960
Сын: Ясудис Павел Юрьевич
Отец ребёнка: Ясудис Юрий Альфонсович
Рождение ребёнка
16.02.1962
Отец ребёнка: Ясудис Юрий Альфонсович
Смерть
26.10.2021