Ясудис Валерий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯсудис Валерий Юрьевич

Ясудис Валерий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1962

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1962

Отец: Ясудис Юрий Альфонсович

Мать: Ясудис Раиса Петровна