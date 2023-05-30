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Ясудис Валерий Юрьевич
Ясудис Валерий Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.02.1962
Пол
Мужской
Отец
Ясудис Юрий Альфонсович
1930 г.р.
Мать
Ясудис Раиса Петровна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1962
Отец:
Ясудис Юрий Альфонсович
Мать:
Ясудис Раиса Петровна
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