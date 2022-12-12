Мамаева (Соболина) Марфа Елизаровна
Место рожденияд. Жолобенки (Жолобовская)
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Соболин Елизар Автономович
Мать: не указана
д. Жолобенки (Жолобовская)
Бракосочетание
28.04.1885
2 брак
Рождение ребёнка
25.10.1886
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Мамаев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
29.01.1889
Дочь: Мамаева Анна Семёновна
Отец ребёнка: Мамаев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
09.08.1890
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Мамаев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
05.02.1893
Отец ребёнка: Мамаев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.1895
Отец ребёнка: Мамаев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
27.01.1901
Дочь: Афанасия Семёновна
Отец ребёнка: Мамаев Семён Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно