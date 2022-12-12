Мамаева (Соболина) Марфа Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Соболина) Марфа Елизаровна

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Место рождения

д. Жолобенки (Жолобовская)

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Соболин Елизар Автономович

Мать: не указана

д. Жолобенки (Жолобовская)
Бракосочетание
28.04.1885

Муж: Мамаев Семён Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
25.10.1886

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Мамаев Семён Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.01.1889

Дочь: Мамаева Анна Семёновна

Отец ребёнка: Мамаев Семён Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.08.1890

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Мамаев Семён Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.02.1893

Сын: Мамаев Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Мамаев Семён Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1895

Сын: Мамаев Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Мамаев Семён Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.01.1901

Дочь: Афанасия Семёновна

Отец ребёнка: Мамаев Семён Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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