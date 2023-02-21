Соболин Елизар Автономович
Место рожденияд. Жолобенки (Жолобовская)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Жолобенки (Жолобовская)
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Мамаева Марфа Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
д. Жолобенки (Жолобовская)
Место жительства
Неизвестно
д. Жолобенки (Жолобовская)
Смерть
Неизвестно