Соболин Елизар Автономович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболин Елизар Автономович

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Место рождения

д. Жолобенки (Жолобовская)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Жолобенки (Жолобовская)
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Мамаева Марфа Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

д. Жолобенки (Жолобовская)
Место жительства
Неизвестно
д. Жолобенки (Жолобовская)
Смерть
Неизвестно
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