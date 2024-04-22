Ипатов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1915
Отец: Ипатов Николай
Рождение ребёнка
13.02.1937
Дочь: Ипатова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Ипатова Александра Станиславовна
Рождение ребёнка
06.06.1938
Сын: Ипатов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Ипатова Александра Станиславовна
Смерть
Неизвестно