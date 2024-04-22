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Ипатов Алексей Николаевич

Место рождения

Заблино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.08.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1915

Отец: Ипатов Николай

Мать: не указана

Заблино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1937

Дочь: Ипатова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Ипатова Александра Станиславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.06.1938

Сын: Ипатов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Ипатова Александра Станиславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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