Кудрина Варвара Кузьмовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудрина Варвара Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
?.07.?

Дочь: Федорова (Кудрина) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
22.07.?

Дочь: Голикова (Кудрина) Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кудрин Александр Яковлевч

Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Ужегова (Кудрина) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
Около 27.09.1921

Дочь: Кудрина Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
04.07.1938

Дочь: Дубицкая (Кудрина) Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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