Кудрина Варвара Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
?.07.?
Дочь: Федорова (Кудрина) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
22.07.?
Дочь: Голикова (Кудрина) Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кудрин Александр Яковлевч
Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Ужегова (Кудрина) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 27.09.1921
Дочь: Кудрина Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
04.07.1938
Дочь: Дубицкая (Кудрина) Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Кудрин Яков Терентьевич
Смерть
Неизвестно