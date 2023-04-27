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Пешкун Петр Емельянович

Место рождения

Артуки, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Пешкун Емельян Петрович

Мать: Пешкун (Кабыш) Ксенья Степановна

Артуки, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пешкун Любовь Петровна

Мать ребёнка: Пешкун Раиса Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешкун Илья Петрович

Мать ребёнка: Пешкун Раиса Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешкун Александр Петрович

Мать ребёнка: Пешкун Раиса Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкун Раиса Моисеевна

Смерть
1986
Артуки, Речицкий район, Гомельская область

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