Пешкун Петр Емельянович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1986
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пешкун Любовь Петровна
Мать ребёнка: Пешкун Раиса Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешкун Илья Петрович
Мать ребёнка: Пешкун Раиса Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешкун Александр Петрович
Мать ребёнка: Пешкун Раиса Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкун Раиса Моисеевна
Смерть
1986