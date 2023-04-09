Пешкун (Кабыш) Ксенья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкун (Кабыш) Ксенья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

?.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кабыш Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1921

Сын: Пешкун Илья Емельянович

Отец ребёнка: Пешкун Емельян Петрович

Артуки, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешкун Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Пешкун Емельян Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешкун Ефим Емельянович

Отец ребёнка: Пешкун Емельян Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешкун Петр Емельянович

Отец ребёнка: Пешкун Емельян Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешкун Емельян Петрович

Смерть
?.04.1954