Пешкун (Кабыш) Ксенья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти?.04.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кабыш Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1921
Отец ребёнка: Пешкун Емельян Петрович
Артуки, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешкун Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Пешкун Емельян Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пешкун Емельян Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пешкун Емельян Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1954