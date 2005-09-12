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Ахапкина Ангелина Павловна
Ахапкина Ангелина Павловна
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Древо
Место рождения
Курган
, город Курган, Курганская область
Дата рождения
12.09.2005
Пол
Женский
Отец
Ахапкин Павел Викторович
1975 г.р.
Мать
Ахапкина Наталья Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.2005
Отец:
Ахапкин Павел Викторович
Мать:
Ахапкина Наталья Владимировна
Курган
, город Курган, Курганская область
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