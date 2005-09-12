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Ахапкина Ангелина Павловна

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

12.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.2005

Отец: Ахапкин Павел Викторович

Мать: Ахапкина Наталья Владимировна

Курган, город Курган, Курганская область
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