Сапожникова Мелания Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1863 ст.
Сын: Сапожников Афанасий Никанорович
Отец ребёнка: Сапожников Никанор Корнеевич
Рождение ребёнка
31.10.1865 ст.
Дочь: Сапожникова Анастасия Никаноровна
Отец ребёнка: Сапожников Никанор Корнеевич
Рождение ребёнка
22.06.1868 ст.
Сын: Сапожников Иван Никанорович
Отец ребёнка: Сапожников Никанор Корнеевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сапожников Василий Никанорович
Отец ребёнка: Сапожников Никанор Корнеевич
Рождение ребёнка
25.02.1876 ст.
Сын: Сапожников Герасим Никаноров
Отец ребёнка: Сапожников Никанор Корнеевич
Смерть
1893