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Сапожникова Мелания Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Никанор Корнеевич

Рождение ребёнка
12.10.1863 ст.

Сын: Сапожников Афанасий Никанорович

Отец ребёнка: Сапожников Никанор Корнеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.10.1865 ст.

Дочь: Сапожникова Анастасия Никаноровна

Отец ребёнка: Сапожников Никанор Корнеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.06.1868 ст.

Сын: Сапожников Иван Никанорович

Отец ребёнка: Сапожников Никанор Корнеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Сапожников Василий Никанорович

Отец ребёнка: Сапожников Никанор Корнеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.02.1876 ст.

Сын: Сапожников Герасим Никаноров

Отец ребёнка: Сапожников Никанор Корнеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1893
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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