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Стеренко Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1927

Дата смерти

23.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1927

Отец: Стеренко Гаврила *

Мать: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеканов Юрий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай *

Рождение ребёнка
20.02.1953

Дочь: Стеренко Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Николай *

Россия,Омская обл.Черланский р-он
Смерть
23.03.2019
г.Караганда,Триада,сектор№122

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