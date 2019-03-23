Стеренко Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1927
Дата смерти23.03.2019
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1927
Отец: Стеренко Гаврила *
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай *
Рождение ребёнка
20.02.1953
Дочь: Стеренко Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Николай *
Россия,Омская обл.Черланский р-он
Смерть
23.03.2019
г.Караганда,Триада,сектор№122