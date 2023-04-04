Шумахер (Metzger Метцигер) Амалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумахер (Metzger Метцигер) Амалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1834 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумахер Даниил Сильвиус

Рождение ребёнка
18.08.1834

Дочь: Шервуд (Шумахер) Лидия Амалия

Отец ребёнка: Шумахер Даниил Сильвиус

Смерть
До 1842

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