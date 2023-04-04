Шумахер (Metzger Метцигер) Амалия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумахер Даниил Сильвиус
Рождение ребёнка
18.08.1834
Дочь: Шервуд (Шумахер) Лидия Амалия
Отец ребёнка: Шумахер Даниил Сильвиус
Смерть
До 1842