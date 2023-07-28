Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей Прохоров
Мать: Акилина Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Иванов Георгий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1894
Сын: Иванов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Иванов Георгий Васильев
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Иванов Георгий Васильев
Смерть
Неизвестно