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Ольга Андреевна

Место рождения

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей Прохоров

Мать: Акилина Назаровна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Иванов Георгий Васильев

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Георгий Васильев

Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1894

Сын: Иванов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Иванов Георгий Васильев

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Иванов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Иванов Георгий Васильев

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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