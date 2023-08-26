Иванов Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Иванов Георгий Васильев
Мать: Ольга Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Иванова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Елена Евгеньевна
Место жительства
1944
Иваново, Иваново, Ивановская область
Подсобное хозяйство штаба мвд
Военная служба
С 28.03.1944 по 1945
Горенки, Пехорская волость, Московский уезд
Нестроевая служба Ремзавод Московская обл., ст. БАЛАШИХА д. ГОРЕНКИ
Смерть
Неизвестно