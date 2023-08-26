Иванов Иван Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Иван Георгиевич

Иванов Иван Георгиевич

Место рождения

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Иванов Георгий Васильев

Мать: Ольга Андреевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Иванова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Елена Евгеньевна

Место жительства
1944
Иваново, Иваново, Ивановская область
Подсобное хозяйство штаба мвд
Военная служба
С 28.03.1944 по 1945
Горенки, Пехорская волость, Московский уезд
Нестроевая служба Ремзавод Московская обл., ст. БАЛАШИХА д. ГОРЕНКИ
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.