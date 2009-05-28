Барашкова (Щербакова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарашкова (Щербакова) Клавдия Васильевна

Барашкова (Щербакова) Клавдия Васильевна

avatar

Место рождения

Кирсановский р-н Тамбовской области

Дата рождения

25.11.1923

Дата смерти

28.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1923

Отец: Щербаков Василий Николаевич

Мать: Щербакова (Новикова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.1951

Дочь: Зимина (Барашкова) Наталия Петровна

Отец ребёнка: Барашков Петр Феофанович

Смерть
28.05.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Токаревской кладбище (Московская область)
Похороны
30.05.2009
Токарево, Люберцы, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.