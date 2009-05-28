Барашкова (Щербакова) Клавдия Васильевна
Место рожденияКирсановский р-н Тамбовской области
Дата рождения25.11.1923
Дата смерти28.05.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1923
Рождение ребёнка
12.06.1951
Дочь: Зимина (Барашкова) Наталия Петровна
Отец ребёнка: Барашков Петр Феофанович
Смерть
28.05.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Токаревской кладбище (Московская область)
Похороны
30.05.2009
Токарево, Люберцы, Московская область