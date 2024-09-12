Желамский Иван Ермилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желамский Иван Ермилович

Место рождения

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желамский Ермил (Ермолай) Тарасович

Мать: Желамская (Сморыго) Анна Тимофеевна

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
Родился в д.Сельцы 2
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желамская Дарья Викторовна

Рождение ребёнка
21.01.1911

Сын: Желамский Иван Иванович

Мать ребёнка: Желамская Дарья Викторовна

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
Родился в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
27.04.1913

Дочь: Козырева (Желамская) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Желамская Дарья Викторовна

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
родилась в д.Сельцы 2
Смерть
Неизвестно

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