Желамский Иван Ермилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Родился в д.Сельцы 2
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1911
Мать ребёнка: Желамская Дарья Викторовна
Родился в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
27.04.1913
Дочь: Козырева (Желамская) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Желамская Дарья Викторовна
родилась в д.Сельцы 2
Смерть
Неизвестно