Желамская Дарья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желамская Дарья Викторовна

Место рождения

Малое Таланкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Виктор неизвестно

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желамский Иван Ермилович

Рождение ребёнка
21.01.1911

Сын: Желамский Иван Иванович

Отец ребёнка: Желамский Иван Ермилович

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
Родился в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
27.04.1913

Дочь: Козырева (Желамская) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Желамский Иван Ермилович

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
родилась в д.Сельцы 2
Смерть
Неизвестно

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