Желамская Дарья Викторовна
Место рожденияМалое Таланкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Виктор неизвестно
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1911
Отец ребёнка: Желамский Иван Ермилович
Родился в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
27.04.1913
Дочь: Козырева (Желамская) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Желамский Иван Ермилович
родилась в д.Сельцы 2
Смерть
Неизвестно