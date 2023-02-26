Стефан Иванов
Место рожденияд.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1799
Сын: Роман Стефанов
Мать ребёнка: Акилина Михайлова
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1802
Сын: Пантелеймон Стефанов
Мать ребёнка: Акилина Михайлова
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1805
Сын: Василий Стефанов
Мать ребёнка: Акилина Михайлова
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1808
Дочь: Варвара Стефанова
Мать ребёнка: Акилина Михайлова
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Михайлова
Смерть
Неизвестно