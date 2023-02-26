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Стефан Иванов

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Место рождения

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: ?

Мать: ?

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1799

Сын: Роман Стефанов

Мать ребёнка: Акилина Михайлова

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1802

Сын: Пантелеймон Стефанов

Мать ребёнка: Акилина Михайлова

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1805

Сын: Василий Стефанов

Мать ребёнка: Акилина Михайлова

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1808

Дочь: Варвара Стефанова

Мать ребёнка: Акилина Михайлова

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Михайлова

Смерть
Неизвестно
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