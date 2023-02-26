Роман Стефанов
Место рожденияд.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.10.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1799
Отец: Стефан Иванов
Мать: Акилина Михайлова
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1820
Сын: Иван Романов
Мать ребёнка: Елена Антонова
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Антонова
Смерть
Неизвестно