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Роман Стефанов

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Место рождения

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.10.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1783 г.р.

Мать

До 1784 г.р.

Жена

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1799

Отец: Стефан Иванов

Мать: Акилина Михайлова

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1820

Сын: Иван Романов

Мать ребёнка: Елена Антонова

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Антонова

Смерть
Неизвестно
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