Долгашов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти01.07.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Долгашов Самсон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Долгашов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.07.1880
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область