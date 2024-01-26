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Долгашов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

01.07.1880

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгашова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Долгашов Самсон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Долгашов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.07.1880
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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