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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Тарасова Татьяна Тарасова
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Федор Илларионович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тарасов (однодворец) Степан Федорович
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Федор Илларионович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Оглоблина Ольга Тарасова
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Федор Илларионович