Тарасова Татьяна Тарасова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Тарасов (однодворец) Федор Илларионович
Мать: ?
Бракосочетание
02.11.1874
Рождение ребёнка
16.05.1880
Сын: Тарасов Георгий Семенович
Отец ребёнка: Тарасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1883
Отец ребёнка: Тарасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1887
Сын: Тарасов (однодворец) Алексей Семенович
Отец ребёнка: Тарасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1900
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Тарасов Семен Иванович
Смерть
Неизвестно