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Тарасова Татьяна Тарасова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Тарасов (однодворец) Федор Илларионович

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.11.1874

Муж: Тарасов Семен Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1880

Сын: Тарасов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Тарасов Семен Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1883

Сын: Тарасов Иван Семенович

Отец ребёнка: Тарасов Семен Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1887

Сын: Тарасов (однодворец) Алексей Семенович

Отец ребёнка: Тарасов Семен Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1900

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Тарасов Семен Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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