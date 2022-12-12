Быстрова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1895
Сын: Быстров Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович
Рождение ребёнка
29.03.1898 ст.
Сын: Быстров Африкан Васильевич
Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович
Рождение ребёнка
28.07.1899 ст.
Дочь: Быстрова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович
Рождение ребёнка
08.09.1900
Дочь: Быстрова Руфина Васильевна
Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович
Рождение ребёнка
22.04.1904 ст.
Сын: Быстров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович
Рождение ребёнка
24.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович
Рождение ребёнка
02.07.1907 ст.
Сын: Быстров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно