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Быстрова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1895

Сын: Быстров Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1898 ст.

Сын: Быстров Африкан Васильевич

Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.07.1899 ст.

Дочь: Быстрова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1900

Дочь: Быстрова Руфина Васильевна

Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.04.1904 ст.

Сын: Быстров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.06.1906 ст.

Сын: Быстров Павел Васильевич

Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1907 ст.

Сын: Быстров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Быстров Василий Филиппович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстров Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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