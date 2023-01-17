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Быстров Василий Филиппович

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Место рождения

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Быстров Филипп

Мать: не указана

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.07.1895

Сын: Быстров Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Ивановна

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1898 ст.

Сын: Быстров Африкан Васильевич

Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Ивановна

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.07.1899 ст.

Дочь: Быстрова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Ивановна

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1900

Дочь: Быстрова Руфина Васильевна

Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Ивановна

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.04.1904 ст.

Сын: Быстров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Ивановна

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.06.1906 ст.

Сын: Быстров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Ивановна

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1907 ст.

Сын: Быстров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Ивановна

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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