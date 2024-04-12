Лукша (Корыба) Елизавета Осиповна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1845 и 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1847
Бракосочетание
18.04.1876 ст.
Спягло, Вилейский район, Минская область
Его 2-й брак, 1-й—неизвестно!
Рождение ребёнка
24.01.1877 ст.
Сын: Лукша Михаил ІІ Матфеевич
Отец ребёнка: Лукша Матфей или Матеуш Доминикович
Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно