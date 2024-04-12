Лукша (Корыба) Елизавета Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукша (Корыба) Елизавета Осиповна

Место рождения

Бережные, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Между 1845 и 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 или 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бережные, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
18.04.1876 ст.

Муж: Лукша Матфей или Матеуш Доминикович

Спягло, Вилейский район, Минская область
Его 2-й брак, 1-й—неизвестно!
Рождение ребёнка
24.01.1877 ст.

Сын: Лукша Михаил ІІ Матфеевич

Отец ребёнка: Лукша Матфей или Матеуш Доминикович

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
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