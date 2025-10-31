Лидэр Брюн Йохан Свенсон
мужской, родился 06.09.1853, Осло
умер 07.10.1905, Осло
Супруги
Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари12.05.1864 г.р.
Дети
Шэнкс (Брюн) Астрид02.02.1887 г.р.
Брюн Александра13.03.1889 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1887
Дочь: Шэнкс (Брюн) Астрид
Мать ребёнка: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари
Рождение ребёнка
13.03.1889
Дочь: Брюн Александра
Мать ребёнка: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари
Рождение ребёнка
20.02.1893
Сын: Брюн Свен
Мать ребёнка: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари
Рождение ребёнка
25.06.1897
Сын: Лассон Кристиан Карл Отто
Мать ребёнка: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари
Рождение ребёнка
20.01.1899
Дочь: Дидрихсен (Брюн) Иоганна Мари
Мать ребёнка: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари
Рождение ребёнка
02.08.1900
Сын: Лассон Брюн Пер Карл
Мать ребёнка: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари
Смерть
07.10.1905