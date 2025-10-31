Лидэр Брюн Йохан Свенсон 06.09.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Лидэр Брюн Йохан Свенсон

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.09.1853, Осло

умер 07.10.1905, Осло

Супруги
Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари12.05.1864 г.р.
Дети
Шэнкс (Брюн) Астрид02.02.1887 г.р.
Брюн Александра13.03.1889 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари

Рождение ребёнка
02.02.1887

Дочь: Шэнкс (Брюн) Астрид

Мать ребёнка: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари

Рождение ребёнка
13.03.1889

Дочь: Брюн Александра

Мать ребёнка: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари

Рождение ребёнка
20.02.1893

Сын: Брюн Свен

Мать ребёнка: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари

Рождение ребёнка
25.06.1897

Сын: Лассон Кристиан Карл Отто

Мать ребёнка: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари

Рождение ребёнка
20.01.1899

Дочь: Дидрихсен (Брюн) Иоганна Мари

Мать ребёнка: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари

Рождение ребёнка
02.08.1900

Сын: Лассон Брюн Пер Карл

Мать ребёнка: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари

Смерть
07.10.1905

Мы используем куки для улучшения работы сайта.