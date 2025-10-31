Брюн Свен 20.02.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Брюн Свен

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.02.1893, Осло

умер 17.05.1974, Лондон

Мать
Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари12.05.1864 г.р.
Отец
Лидэр Брюн Йохан Свенсон06.09.1853 г.р.
Супруги
Брюн (Краг) Эльзе Пернилле Килланд27.09.1899 г.р.
Дети
Брюн Йохан Лидэр13.02.1920 г.р.
Бьерке (Брюн) Метте08.05.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1893

Отец: Лидэр Брюн Йохан Свенсон

Мать: Лидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари

Бракосочетание
07.06.1919

Жена: Брюн (Краг) Эльзе Пернилле Килланд

Рождение ребёнка
13.02.1920

Сын: Брюн Йохан Лидэр

Мать ребёнка: Брюн (Краг) Эльзе Пернилле Килланд

Рождение ребёнка
08.05.1923

Дочь: Бьерке (Брюн) Метте

Мать ребёнка: Брюн (Краг) Эльзе Пернилле Килланд

Смерть
17.05.1974

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