Брюн Свен
мужской, родился 20.02.1893, Осло
умер 17.05.1974, Лондон
МатьЛидер Брюн (Лассон) Элизабет Мари12.05.1864 г.р.
ОтецЛидэр Брюн Йохан Свенсон06.09.1853 г.р.
Супруги
Брюн (Краг) Эльзе Пернилле Килланд27.09.1899 г.р.
Дети
Брюн Йохан Лидэр13.02.1920 г.р.
Бьерке (Брюн) Метте08.05.1923 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1893
Бракосочетание
07.06.1919
Рождение ребёнка
13.02.1920
Сын: Брюн Йохан Лидэр
Мать ребёнка: Брюн (Краг) Эльзе Пернилле Килланд
Рождение ребёнка
08.05.1923
Дочь: Бьерке (Брюн) Метте
Мать ребёнка: Брюн (Краг) Эльзе Пернилле Килланд
Смерть
17.05.1974