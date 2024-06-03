Софронова (Дмитриева) Варвара Козмина (Кузьминична)
Место рождения
Дата рождения02.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1849
Бракосочетание
11.07.1871
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
От вторым браком, она первом
Рождение ребёнка
06.09.1874
Сын: Софронов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович
Рождение ребёнка
21.05.1877
Дочь: Васильева (Софронова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
10.04.1879
Сын: Софронов Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович
Рождение ребёнка
11.06.1880
Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович
Рождение ребёнка
25.09.1882
Сын: Софронов Савватей Васильевич
Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович
Рождение ребёнка
03.08.1886
Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович
Рождение ребёнка
18.05.1889
Сын: Софронов Симеон (Семен) Васильевич
Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович
Рождение ребёнка
21.04.1892
Сын: Софронов Федор Васильевич
Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович
Смерть
Неизвестно