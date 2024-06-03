Софронова (Дмитриева) Варвара Козмина (Кузьминична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова (Дмитриева) Варвара Козмина (Кузьминична)

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

02.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1849

Отец: Дмитриев Косма (Кузьма) Михайлович

Мать: Дмитриева Наталья Алексеевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
11.07.1871

Муж: Софронов Василий Федорович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
От вторым браком, она первом
Рождение ребёнка
06.09.1874

Сын: Софронов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1877

Дочь: Васильева (Софронова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1879

Сын: Софронов Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1880

Сын: Софронов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1882

Сын: Софронов Савватей Васильевич

Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1886

Сын: Софронов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1889

Сын: Софронов Симеон (Семен) Васильевич

Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1892

Сын: Софронов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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