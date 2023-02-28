Панасекин Косьма Егоров
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Панасекин Егор
Мать: ?
Бракосочетание
30.01.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1884
Сын: Панасекин Никанор Косьмин
Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова
Рождение ребёнка
26.10.1888
Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова
Военная служба
1888
рядовой
Рождение ребёнка
07.02.1891
Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова
Рождение ребёнка
11.10.1892
Дочь: Анна Косьмина
Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова
Рождение ребёнка
21.01.1894
Сын: Панасекин Тимофей (Косьмин)
Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова
Рождение ребёнка
28.12.1896
Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова
Рождение ребёнка
01.09.1899
Сын: Панасекин Александр Косьмин
Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова
Рождение ребёнка
12.07.1902
Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова
Смерть
Неизвестно