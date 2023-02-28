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Панасекин Косьма Егоров

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Панасекин Егор

Мать: ?

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1883

Жена: Панасекина Матрона Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1884

Сын: Панасекин Никанор Косьмин

Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1888

Сын: Панасекин Иосиф Косьмин

Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1888
рядовой
Рождение ребёнка
07.02.1891

Сын: Панасекин Фёдор Косьмин

Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1892

Дочь: Анна Косьмина

Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1894

Сын: Панасекин Тимофей (Косьмин)

Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1896

Сын: Панасекин Иван Косьмин

Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1899

Сын: Панасекин Александр Косьмин

Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1902

Сын: Панасекин Стефан Косьмин

Мать ребёнка: Панасекина Матрона Петрова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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