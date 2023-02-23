Гришин Иван Александрович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1857
Дата смерти07.08.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1884
Дочь: Сергеева Анна Гришина
Мать ребёнка: Гришина Ирина Петровна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Гришина Ирина Петровна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гришина Ирина Петровна
Смерть
07.08.1908
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Причина смерти: холера