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Гришин Иван Александрович

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

07.08.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1884

Дочь: Сергеева Анна Гришина

Мать ребёнка: Гришина Ирина Петровна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гришин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гришина Ирина Петровна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина Ирина Петровна

Смерть
07.08.1908
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Причина смерти: холера
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