Гришин Михаил Иванович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Гришин Иван Александрович
Мать: Гришина Ирина Петровна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
24.?.1907
Жена: Гришина Ефросинья Титова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно