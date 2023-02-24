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Гришин Михаил Иванович

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Гришин Иван Александрович

Мать: Гришина Ирина Петровна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
24.?.1907

Жена: Гришина Ефросинья Титова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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