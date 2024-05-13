Климов Павел Антонович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Павел Антонович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Климов Антон Гаврилович

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Федор Павлович

Мать ребёнка: Климова Агрипина Борисовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Агрипина Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Климова) Надежда Павловна

Мать ребёнка: Климова Агрипина Борисовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Военная служба
1862
Смерть
Неизвестно

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