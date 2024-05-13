Климов Павел Антонович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Климов Антон Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климова Агрипина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Климова) Надежда Павловна
Мать ребёнка: Климова Агрипина Борисовна
Военная служба
1862
Смерть
Неизвестно