Климова Агрипина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климов Павел Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Климова) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Климов Павел Антонович
Смерть
Неизвестно