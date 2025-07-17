Константинович Константин Александрович
мужской, родился 19.01.1869, Золотоношский уезд, Полтавская губерния, Российская Империя
умер 04.02.1924, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Константинович (Пушкина) Вера Анатольевна27.05.1872 г.р.
Дети
Константинович Софья Константиновна30.10.1895 г.р.
Константинович Ольга Константиновна24.11.1896 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Золотоношский уезд, Полтавская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
26.10.1894
Большое Болдино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.10.1895
Дочь: Константинович Софья Константиновна
Мать ребёнка: Константинович (Пушкина) Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
24.11.1896
Дочь: Константинович Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Константинович (Пушкина) Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
23.01.1898
Дочь: Радикевич (Константинович) Кира Константиновна
Мать ребёнка: Константинович (Пушкина) Вера Анатольевна
Смерть
04.02.1924
Москва, город федерального значения Москва