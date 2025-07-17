Константинович Константин Александрович 19.01.1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Константинович Константин Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.01.1869, Золотоношский уезд, Полтавская губерния, Российская Империя

умер 04.02.1924, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Константинович (Пушкина) Вера Анатольевна27.05.1872 г.р.
Дети
Константинович Софья Константиновна30.10.1895 г.р.
Константинович Ольга Константиновна24.11.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотоношский уезд, Полтавская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
26.10.1894

Жена: Константинович (Пушкина) Вера Анатольевна

Большое Болдино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область

Рождение ребёнка
30.10.1895

Дочь: Константинович Софья Константиновна

Мать ребёнка: Константинович (Пушкина) Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
24.11.1896

Дочь: Константинович Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Константинович (Пушкина) Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Радикевич (Константинович) Кира Константиновна

Мать ребёнка: Константинович (Пушкина) Вера Анатольевна

Смерть
04.02.1924
Москва, город федерального значения Москва

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