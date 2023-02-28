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Анастасия Афанасиева

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Место рождения

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.07.1911

Муж: Тарасенков Иван Прокопович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1915

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Тарасенков Иван Прокопович

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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