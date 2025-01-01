Хилкова (Абрамович) Сабина Адамовна Около 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Хилкова (Абрамович) Сабина Адамовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1800

умерла До 1852

Супруги
Хилков Иван Михайлович1875 г.р.
Дети
Ушакова (Хилкова) Наталья ИвановнаОколо 1822 г.р.
Ефимовская (Хилкова) Александра Ивановна1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1820

Муж: Хилков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Ушакова (Хилкова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Хилков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ефимовская (Хилкова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Хилков Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
До 1852

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