Хилкова (Абрамович) Сабина Адамовна
женский, родилась Около 1800
умерла До 1852
Супруги
Хилков Иван Михайлович1875 г.р.
Дети
Ушакова (Хилкова) Наталья ИвановнаОколо 1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Ушакова (Хилкова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Хилков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ефимовская (Хилкова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Хилков Иван Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
До 1852