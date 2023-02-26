Гальнева (Фомина) Домника Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти04.12.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1895
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1896
Сын: Гольнев Семён Егоров
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов
Рождение ребёнка
19.09.1897
Сын: Гальнев - Тарасов Дмитрий Георгиев
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов
Рождение ребёнка
02.08.1899
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов
Рождение ребёнка
30.09.1900
Сын: Гальнев (гольнев) Григорий Егоров
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов
Рождение ребёнка
13.11.1901
Дочь: Екатерина Георгиева
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов
Смерть
04.12.1901
Причина смерти: от родов