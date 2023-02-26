Гальнева (Фомина) Домника Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГальнева (Фомина) Домника Ефимова

Гальнева (Фомина) Домника Ефимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

04.12.1901

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1895

Муж: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1896

Сын: Гольнев Семён Егоров

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1897

Сын: Гальнев - Тарасов Дмитрий Георгиев

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1899

Сын: Гальнев Василий Георгиев

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1900

Сын: Гальнев (гольнев) Григорий Егоров

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1901

Дочь: Екатерина Георгиева

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.12.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close