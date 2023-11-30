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Акимов Фёдор Вадимович

Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

10.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1972

Отец: Акимов Вадим Дмитриевич

Мать: Акимова (Подлипская) Лариса Александровна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова (Салимгараева) Танзиля Минехатовна

Рождение ребёнка
25.05.1996

Дочь: Акимова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Акимова (Салимгараева) Танзиля Минехатовна

Рождение ребёнка
26.07.1999

Дочь: Акимова Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: Акимова (Салимгараева) Танзиля Минехатовна

Рождение ребёнка
01.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова (Салимгараева) Танзиля Минехатовна

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