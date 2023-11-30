Акимов Фёдор Вадимович
Место рождения
Дата рождения10.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1996
Дочь: Акимова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Акимова (Салимгараева) Танзиля Минехатовна
Рождение ребёнка
26.07.1999
Дочь: Акимова Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Акимова (Салимгараева) Танзиля Минехатовна
Рождение ребёнка
01.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акимова (Салимгараева) Танзиля Минехатовна