Мария Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Филиппова

Мария Филиппова

avatar

Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Филипп Андреев

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.10.1860

Сын: Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1862

Сын: Никитин Федор Тимофеев

Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1863

Дочь: Елена Тимофеева

Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.10.1864

Дочь: Матрена Тимофеева

Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.10.1866

Сын: Никитин Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1868

Дочь: Матрена Тимофеева

Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1870

Сын: Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.09.1871

Сын: Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.09.1874

Дочь: Пелагея Тимофеева

Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Тимофей Андреев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close