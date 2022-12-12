Мария Филиппова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Филипп Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1860
Сын: Андрей Тимофеев
Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
13.02.1862
Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
19.05.1863
Дочь: Елена Тимофеева
Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
29.10.1864
Дочь: Матрена Тимофеева
Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
06.10.1866
Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
01.11.1868
Дочь: Матрена Тимофеева
Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
19.06.1870
Сын: Петр Тимофеев
Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
25.09.1871
Сын: Андрей Тимофеев
Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
26.09.1874
Дочь: Пелагея Тимофеева
Отец ребёнка: Никитин Тимофей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно