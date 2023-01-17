Никитин Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения06.10.1866
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1866
Отец: Никитин Тимофей Андреев
Мать: Мария Филиппова
Бракосочетание
09.11.1884
Жена: Прасковья Ильина
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Прасковья Ильина
Рождение ребёнка
12.06.1896
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Ильина
Рождение ребёнка
19.02.1899
Мать ребёнка: Прасковья Ильина
Смерть
До 1917