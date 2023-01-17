Никитин Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Иван Тимофеев

Никитин Иван Тимофеев

avatar

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.10.1866

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1866

Отец: Никитин Тимофей Андреев

Мать: Мария Филиппова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.11.1884

Жена: Прасковья Ильина

Рождение ребёнка
1893

Сын: Никитин Василий Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Ильина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.06.1896

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Ильина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.02.1899

Сын: Никитин Иван Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Ильина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close