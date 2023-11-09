Воскресенский Петр Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоскресенский Петр Иоаннов

Воскресенский Петр Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воскресенская Дарья Петровна

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Елизавета Петрова

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Воскресенская Елена Петрова

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Воскресенский Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Воскресенский Матвей Петров

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Воскресенский Константин Петров

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Воскресенская Мария Петрова

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.