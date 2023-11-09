Воскресенский Петр Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воскресенская Дарья Петровна
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Елизавета Петрова
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Воскресенская Елена Петрова
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Воскресенский Дмитрий Петров
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Воскресенский Матвей Петров
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Воскресенский Константин Петров
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Воскресенская Мария Петрова
Мать ребёнка: Дарья Федорова