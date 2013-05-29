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Алсу
Алсу
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.11.1987
Пол
Женский
Отец
рамиль
1964 г.р.
Мать
ирина
1957 г.р.
Муж
Альбер
Дети
ясмина
2013 г.р.
амирхан
2015 г.р.
Добавил:
ЛХ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1987
Отец:
рамиль
Мать:
ирина
Рождение ребёнка
29.05.2013
Дочь:
ясмина
Отец ребёнка:
Альбер
Рождение ребёнка
16.05.2015
Сын:
амирхан
Отец ребёнка:
Альбер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Альбер
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