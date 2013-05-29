Алсу — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алсу

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1987

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

Дети

2013 г.р.
2015 г.р.

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1987

Отец: рамиль

Мать: ирина

Рождение ребёнка
29.05.2013

Дочь: ясмина

Отец ребёнка: Альбер

Рождение ребёнка
16.05.2015

Сын: амирхан

Отец ребёнка: Альбер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альбер

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