Альбер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАльбер

Альбер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

2013 г.р.
2015 г.р.

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.2013

Дочь: ясмина

Мать ребёнка: Алсу

Рождение ребёнка
16.05.2015

Сын: амирхан

Мать ребёнка: Алсу

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алсу

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close