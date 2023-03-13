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Кудисовъ Борисъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Кудисовъ Осипъ

Мать: Кудисова Дарья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудисова Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Паскина Авдотья Борисова

Мать ребёнка: Кудисова Пелагея Федорова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Кудисова) Федосья

Мать ребёнка: Кудисова Пелагея Федорова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Кудисова) Варвара

Мать ребёнка: Кудисова Пелагея Федорова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кудисова Агафья

Мать ребёнка: Кудисова Пелагея Федорова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кудисовъ Иванъ

Мать ребёнка: Кудисова Пелагея Федорова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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