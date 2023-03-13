Кудисовъ Борисъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Кудисовъ Осипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Паскина Авдотья Борисова
Мать ребёнка: Кудисова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Кудисова) Федосья
Мать ребёнка: Кудисова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Кудисова) Варвара
Мать ребёнка: Кудисова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кудисова Агафья
Мать ребёнка: Кудисова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кудисовъ Иванъ
Мать ребёнка: Кудисова Пелагея Федорова