Кудисова Дарья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудисова Дарья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудисовъ Осипъ

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кудисовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кудисовъ Осипъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кудисовъ Борисъ

Отец ребёнка: Кудисовъ Осипъ

Рождение ребёнка
1759

Сын: Кудисовъ Тимофей

Отец ребёнка: Кудисовъ Осипъ

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