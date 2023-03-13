Кудисова Дарья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудисовъ Осипъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кудисовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кудисовъ Осипъ
Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кудисовъ Борисъ
Отец ребёнка: Кудисовъ Осипъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кудисовъ Тимофей
Отец ребёнка: Кудисовъ Осипъ