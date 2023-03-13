Кудисова Пелагея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудисова Пелагея Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудисовъ Борисъ

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Паскина Авдотья Борисова

Отец ребёнка: Кудисовъ Борисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Кудисова) Федосья

Отец ребёнка: Кудисовъ Борисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Кудисова) Варвара

Отец ребёнка: Кудисовъ Борисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кудисова Агафья

Отец ребёнка: Кудисовъ Борисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кудисовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кудисовъ Борисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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