Кудисова Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудисовъ Борисъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Паскина Авдотья Борисова
Отец ребёнка: Кудисовъ Борисъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Кудисова) Федосья
Отец ребёнка: Кудисовъ Борисъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Кудисова) Варвара
Отец ребёнка: Кудисовъ Борисъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кудисова Агафья
Отец ребёнка: Кудисовъ Борисъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кудисовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кудисовъ Борисъ