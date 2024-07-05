Киселов Дмитрий Анисимович
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
13.04.1897 ст.
Сын: Киселов Георгий (Егор) Петрович
Мать ребёнка: Киселова (Толстошеева) Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
24.11.1901 ст.
Мать ребёнка: Киселова (Толстошеева) Фёкла Николаевна
Смерть
Неизвестно