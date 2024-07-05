Киселов Дмитрий Анисимович 1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселов Дмитрий Анисимович

Место рождения

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1896 ст.

Жена: Киселова (Толстошеева) Фёкла Николаевна

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1897 ст.

Сын: Киселов Георгий (Егор) Петрович

Мать ребёнка: Киселова (Толстошеева) Фёкла Николаевна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1901 ст.

Сын: Киселов Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Киселова (Толстошеева) Фёкла Николаевна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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